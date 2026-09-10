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Mustafa Çulcu'dan hakeme sert sözler!
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Mustafa Çulcu'dan hakeme sert sözler!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası A Spor'un usta yorumcusu ve eski hakem Mustafa Çulcu, maçın hakemi Portekiz'in Lizbon kentindeki José Alvalade Stadı'nda oynanan maçın Norveçli hakemi Espen Eskås'ı ve VAR hakemi Alman Christian Dingert'i sert sözlerle eleştirdi. Çulcu "22. dakikada rakibin kırmızı kart görüp bir kişi eksik kalması gerekiyordu. Berbat bir maç yönetti. Maçın öznesi VAR olmamalı" şeklinde konuştu.

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