TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu Trabzonspor'u değerlendirdi! "Ağır oynuyorlar"
Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzonspor geçen sezon şampiyon oldu ama bu sezon ağır oynuyor. Geçen sezon rakibin yoktu. Şimdi ise 5-6 rakibin var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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