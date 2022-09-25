Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Maxi Gomez'den transfer itirafı!
Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu, "İsmim birçok takımla anıldı. Ancak işin sonunda Trabzonspor'dayım. Trabzonspor'a ve Trabzon halkına, bana verilen sevginin karşılığını iyi oyunumla göstermek istiyorum. Torreira ve Muslera çok yakın arkadaşlarım ancak benim transfer sürecim çok hızlı ilerledi ve onlara Türkiye hakkında soru soramadım. Trabzonspor'un bana verdiği fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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