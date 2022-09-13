TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş yorum! "Belhanda'nın iptal edilen golü..."
Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor evinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Belhanda'nın iptal edilen golü hakkında konuştu. Toroğlu, "Belhanda’nın golünün iptali olacak iş değil. İşin kötüsü ne biliyor musun? Görmediğini verdi. Demek ki Atilla Karaoğlan’ın kafada şeytan var." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
Toroğlu'dan flaş yorum! "Belhanda'nın iptal edilen golü..." 13 Eylül 2022 | 12:00
00:29
Erman Toroğlu: Eski film gibi... 12 Eylül 2022 | 12:00
11:47
Avcı'dan Ferencvaros sözleri! "Öz eleştiri yapmamız lazım" 09 Eylül 2022 | 12:00
01:34
Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılıyor 08 Eylül 2022 | 12:00
14:24
Avcı'dan Dorukhan Toköz açıklaması 07 Eylül 2022 | 12:00
05:43
Fırtına'nın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 05 Eylül 2022 | 12:00
04:19
Dorukhan'a hastane ziyareti! Avcı, Cenk... 03 Eylül 2022 | 12:00
04:31
Ağaoğlu'dan transfer açıklaması! 02 Eylül 2022 | 12:00