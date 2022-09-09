TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Ferencvaros sözleri! "Öz eleştiri yapmamız lazım"
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, Ferencvaros ile deplasmanda karşılaştı. Fırtına mücadeleyi 3-2 kaybetti. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı,"Öz eleştiri yapmamız lazım. Maça iyi başlayamadık. Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. Oyuna tekrar ortak olduk, bu sefer basit bir hatadan penaltı oldu." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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