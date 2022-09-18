TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş ilk yarı yorumu! "Bu kadar geri çekilirsen..."
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, değerlendirdi. Toroğlu, "Gaziantep bu kadar geriye çekilirse başı belaya girer. Bu kadar sahanda oynarsan çok hata yaparsın. Hamsik ve Bakasetas gibi 2 tane topu iyi bilen oyuncu var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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