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Gürcistan, Ukrayna karşısında gole böyle yaklaştı!
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Gürcistan, Ukrayna karşısında gole böyle yaklaştı!

Gürcistan-Ukrayna karşılaşmasının 20. dakikasında Saba Goglichidze'nin şık vuruşunu Ukrayna kalecisi Anatoliy Trubin kurtardı.

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