Trabzonspor için flaş sözler! "Geçen sezondan esintiler gösterdi"
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor, Kızılyıldız'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-mavililerin gösterdiği performansı A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirdi. Umurhan, Karadeniz Fırtınası için, "Geçen sezondan esintiler gösterdi." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Trabzonspor için flaş sözler! “Geçen sezondan esintiler gösterdi" 16 Eylül 2022 | 12:00
03:15
İşte Fırtına'nın maç öncesi son durumu 15 Eylül 2022 | 12:00
00:42
Toroğlu'dan flaş yorum! "Belhanda'nın iptal edilen golü..." 13 Eylül 2022 | 12:00
00:29
Erman Toroğlu: Eski film gibi... 12 Eylül 2022 | 12:00
11:47
Avcı'dan Ferencvaros sözleri! "Öz eleştiri yapmamız lazım" 09 Eylül 2022 | 12:00
01:34
Abdullah Avcı'nın sözleşmesi uzatılıyor 08 Eylül 2022 | 12:00
14:24
Avcı'dan Dorukhan Toköz açıklaması 07 Eylül 2022 | 12:00
05:43
Fırtına'nın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu! 05 Eylül 2022 | 12:00