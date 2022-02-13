TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Edin Visca değerlendirmesi! "Aldığı parayı..."
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor evinde en yakın takipçisi olan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli de aştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor'un gollerinde ismi olan Edin Visca'yı değerlendirdi. Toroğlu, "Türkiye'de aldığı parayı en fazla hak eden oyuncu Edin Visca." dedi. | Trabzonspor haberleri ( TS spor haberi )
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