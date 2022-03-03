TRABZONSPOR HABERLERİ: Dikkat çeken Trabzonspor sözleri! "Hedeflere çok yakın"
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u 2-0 geçen Trabzonspor, turnuvada yarı finale yükseldi. Süper Lig'de de 27. hafta itibarıyla en yakın rakibine 17 puan fark atan bordo-mavililerin çifte şampiyonluk şansını A Spor yorumcusu Hamdi Aslan değerlendirdi. Aslan, "Trabzonspor hedeflere çok yakın" şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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