TRABZONSPOR HABERLERİ: Edin Visca'ya övgü dolu sözler! "Çoğu oyuncu onun yaptığını yapamıyor"
A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi. Uzundurukan, bordo mavililerin attığı ilk golü yorumlarken, "Bu pası Visca'dan başka oyuncu kolay kolay gole çeviremez. Vücudunu yatırıp vuruyor. Saniyelik bir iş. Çoğu oyuncu Visca'nın yaptığını yapamıyor." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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