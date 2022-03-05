TRABZONSPOR HABERLERİ: Çarpıcı Trabzonspor sözleri! "Derbide zayıf tarafı..."
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi bordo-mavili takımı, Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir değerlendirdi. Muhtemel 11'i yorumlayan Özdemir, "Trabzonspor'un kadro yapısına baktığımızda zayıf tarafının sol olduğunu düşünüyorum. Puchacz'ın savunma yönündeki zafiyeti, Nwakaeme'nin yardım etmemesi ve Ahmetcan." şeklinde konuştu. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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