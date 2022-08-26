TRABZONSPOR HABERLERİ - Canlı yayında çarpıcı yorum! "Teknik fizik kaliteyi yenemez"
A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir canlı yayında, "Organizasyonsuzluk ve planlamanın geçen sezon kadar iyi yapılamaması. Bu da sağ stoperin transfer edilememesi ve Hamsik dışında orta sahanın üretememesi. Abdullah Avcı, "Teknik fizik kaliteyi yener" dedi. Ama teknik fizik kaliteyi yenemez. Hamsik'in yokluğunda Trabzonspor'un orta sahası tam bir kaosa döndü" ifadelerini kullandı.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:48
"Teknik fizik kaliteyi yenemez" 26 Ağustos 2022 | 12:00
00:33
Jean-Philippe Gbamin İstanbula geldi! 25 Ağustos 2022 | 12:00
01:52
Trabzonspor’un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin şehre geliyor! 24 Ağustos 2022 | 12:00
01:38
Trabzonspor taraftarı Kopenhag'ın kaldığı otelin önüne akın etti 24 Ağustos 2022 | 12:00
00:36
Trabzonspor - Kopenhag maçı öncesi flaş yorum! 24 Ağustos 2022 | 12:00
12:48
Thorup: Bizde korku diye bir şey yok! 23 Ağustos 2022 | 12:00
26:50
Avcı Kopenhag maçı öncesi konuştu! 23 Ağustos 2022 | 12:00
00:49
Flaş sözler! "Trabzonspor Nwakaeme ve Hamsik'i arıyor" 21 Ağustos 2022 | 12:00