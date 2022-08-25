Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin İstanbula geldi!
Trabzonspor'un yeni transferi Jean-Philippe Gbamin, İstanbul'a geldi. Gbamin transferle ilgili olarak, "Harika hissediyorum. Benim için burada oynamak bir şans. Bana bu şansı sağladıkları için minnettarım. Çok mutluyum." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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