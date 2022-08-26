Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan kura yorumu! "Çok dengeli bir gruba düştük"
UEFA Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor'a büyük sorumluluk düştüğünü belirten Ağaoğlu, gruptaki rakipler için ise "Çok dengeli bir gruba düştük." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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