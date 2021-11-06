07 Kasım 2021, Pazar
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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR HABERLERİ | Toroğlu'dan flaş derbi yorumu! "O pası atarsan..."
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk etti. Dev derbide konuk ekip Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün 45+4. dakikada attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Maçın 62. dakikasında siyah beyazlılar Cyle Larin'in golü ile beraberliği sağladı. Maçın son pozisyonunda Trabzonspor kontra atağa çıktı. Nwakaeme'nin pasında Cornelius karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi. Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Usta yorumcu Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında maçı değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın attığı gol Trondsen'in verdiği pastan geldi. Sakatlıktan da çıksan bu topu atmayacaksın. Yan top yapacaksan uzun oynayacaksın. O topu atan Trabzonspor'da zor oynar." dedi. | Beşiktaş - Trabzonspor haberleri (BJK - TS spor haberi)
06.11.2021
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