Ferencvaros Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Dorukhan Toköz açıklaması
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı'dan Dorukhan Toköz için flaş bir açıklama geldi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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