23 Kasım 2021, Salı
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Trabzonspor Gaziantep FK maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Devre arasında..."
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başlamadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Devre arasında transfer düşünüyoruz, çalışmalarımız var " dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
22.11.2021
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