07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı

Trabzonspor, Estudiantes kulübünde forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bordo mavili ekibin yeni transferinin salı günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Transferle ilgili gelişmeleri Transfer Raporu'na telefonla bağlanan A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
07.07.2019

Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı Trabzonspor Gaston Campi'yi kiraladı 07.07.2019
Trabzonspor'dan UEFA Avrupa Ligi için özel video Trabzonspor'dan UEFA Avrupa Ligi için özel video 07.07.2019
Ahmet Ağaoğlu: UEFA'nın 3 şartını da yerine getirdik Ahmet Ağaoğlu: "UEFA'nın 3 şartını da yerine getirdik" 05.07.2019
Zeki Uzundurukan: UEFA'nın kararı büyük moral oldu Zeki Uzundurukan: "UEFA'nın kararı büyük moral oldu" 05.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Trabzonspor'a altyapıdan takviye Trabzonspor'a altyapıdan takviye 05.07.2019
Trabzonspor'da gündem Gary Cahill Trabzonspor'da gündem Gary Cahill 04.07.2019
Trabzonspor'da golcü arayışı Trabzonspor'da golcü arayışı 04.07.2019
Sosa'ya yeni sözleşme Sosa'ya yeni sözleşme 04.07.2019
Trabzonspor'dan çifte transfer Trabzonspor'dan çifte transfer 04.07.2019
Trabzonspor'da gündem ayrılık Trabzonspor'da gündem ayrılık 03.07.2019
Trabzonspor'a Boşnak futbolcu Trabzonspor'a Boşnak futbolcu 02.07.2019
Obi Mikel resmen Trabzonspor'da Obi Mikel resmen Trabzonspor'da 02.07.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması 01.07.2019
Trabzonspor'da gençlik harekatı Trabzonspor'da gençlik harekatı 01.07.2019
Obi Mikel resmen Trabzonspor'da Obi Mikel resmen Trabzonspor'da 01.07.2019
Trabzonspor'a üç golcü birden! Trabzonspor'a üç golcü birden! 30.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!
Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı!
Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''
Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi Fenerbahçeli görüntüleri çıktı!
Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör