Trabzonspor'dan UEFA Avrupa Ligi için özel video

UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu. Karar neticesinde Bordo mavili ekip, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık UEFA Avrupa Ligi'nde kuraları bekleyeceğiz. Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı" diye konuştu. İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi için hazırladığı video.