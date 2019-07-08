08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Trabzonspor'da golcü arayışı
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine giren son isim Wilfred Bony oldu.
08.07.2019
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