Erman Toroğlu Trabzonspor - Sivasspor maçının ilk yarısını değerlendirdi!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Sivasspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Artık insanlar iyi futbol istiyor. Mücadele olsun istiyorum, top kaçsın penaltı olsun. Umut Bozok'u sahada hiç görmedim. Ancak bunda onun suçu yok. Trabzon, Sivas'ın üstüne giderse kalesinde tehlike görebilir. Futbolcular onu hissetti. Trabzon'un dikkat etmesi lazım yoksa başları belaya girebilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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