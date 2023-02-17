Trabzonspor Basel maçı sonrası dikkat çeken sözler
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde sahasında Basel'i 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin mücadelesi hakkında A Spor yorumcusu Suat Umurhan değerlendirmelerde bulundu.
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