Trabzonspor'un efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Teknik direktör Abdullah Avcı Özyazıcı için önemli açıklamalarda bulundu
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti. Bordo-mavili ekibin çalıştırıcısı Abdullah Avcı, efsane isim için A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "27 aydır buradayım. Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer vefat etti. İkisinin de toprağı bol olsun. Hayatlarının büyük bölümünü Türk futboılu ve Trabzonspor için adadılar. Nur içinde yatsın. Onlarla bu müzenin içinde benim de anılmam mutluluk verici. Tekrar Türk futbol ailesinin ve Trabzonspor ailesinin başı sağ olsun." dedi.
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