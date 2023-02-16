TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! “Omuz Omuza Türkiye” kampanyası başlıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabakayı bordo-mavililer, 1-0’lık skorla kazandı. Mücadelenin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulüp başkanlarıyla beraber kameralar karşısına çıktı. Büyükekşi, "1 Mart Çarşamba günü Uluslararası boyuta örnek bir kampanya başlatacağız. İsmi "Omuz Omuza Türkiye." ifadelerini kullandı.
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