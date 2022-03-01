Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.
Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Trabzonspor Antalyaspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nda kritik bir maça çıkacak. Antalyaspor'u evinde ağırlayacak olan bordo mavili ekip yarı finale çıkmak istiyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı 1 Mart Salı günü 20:30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka A Spor'dan yayınlanacak. Trabzonspor Antalyaspor maçını CANLI izle...
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