Türk takımlarının Avrupa yolu nasıl olacak?
UEFA, Rus takımlarını turnuvalardan men etti. Alınan kararın Türk takımlarının Avrupa yolunu nasıl etkileyeceğini A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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