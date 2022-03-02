Trabzonspor'a Vitor Hugo'dan kötü haber!
Trabzonspor'un Antalyaspor maçında sakatlanan Vitor Hugo'dan kötü haber geldi. Bordo-mavililerde yaşanan son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Şu an itibariyle Vitor Hugo'nun diz altında kırık olduğu şüphesiyle alçıya alındı. Böyle bir sonuç çıkarsa Brezilyalı stoper sezonu kapatmış olacak." dedi.
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