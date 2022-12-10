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Trabzonspor 1-1 Kasımpaşa | MAÇ ÖZETİ

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile Kasımpaşa hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

10 Aralık 2022 | 21:29
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