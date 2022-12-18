Flaş Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi sözleri! "Trabzonspor için bir şans"
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisine ilişkin, "Trabzonspor maçı kazanırsa ilk dönemin olumsuz performansı yokmuş gibi takım yeniden kenetlenecek. 6 puan fark olmasına rağmen puan farkı 3'e düşecek ve otomatik olarak şampiyonluk adaylarından biri haline gelecek" dedi.
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