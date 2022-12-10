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GOL | Trabzonspor 1-0 Kasımpaşa

Hazırlık karşılaşmasında Trabzonspor, Umut Bozok'un 16. dakikada attığı golle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.

10 Aralık 2022 | 18:35
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