12 Kasım 2020, Perşembe
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Şota Arveladze Trabzonspor'dan teklif aldı mı? Resmen açıkladı
Özbekistan Süper Lig'inde Pakhtakor'un teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şota, Trabzonspor'dan teklif gelip gelmediğiyle ilgili, "Bir yöneticiyle konuştum mukavelem yıl sonunda bitiyor, o yüzden bu anlaşma olamazdı bu birincisi. İkincisi ben hemen karar veremedim, umarım bu karar doğrudur" ifadelerini kullandı.
12.11.2020
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