11 Kasım 2020, Çarşamba

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladı

Trabzonspor, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ile 2.5 yıllık anlaşıldığını duyurdu. Deneyimli teknik adam, Fırtına'da ilk antrenmanına çıktı. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.
11.11.2020
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