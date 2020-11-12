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Zeki Uzundurukan: Sörloth Türkiye'ye gelirse Trabzonspor öncelikli olacak

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, sezon başında Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile ilgili "Trabzonspor'un Sörloth ile ilgili KAP açıklamasında; ileri dönemde Türkiye'ye transferi gündeme gelirse, Trabzonspor öncelikli olacak." dedi.
12.11.2020
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