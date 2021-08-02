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Son dakika transfer haberleri: Ekuban Trabzonspor'dan ayrılacak mı? İşte son gelişmeler

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Trabzonspor'un transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Sel, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olacağı konuşulan Caleb Ekuban ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. (TS spor haberi)
02.08.2021
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