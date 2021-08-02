02 Ağustos 2021, Pazartesi

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Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Artık adalet istiyoruz

2021-2022 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri'nde Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Biz artık futbolda adalet istiyoruz, sistem istiyoruz. Kulüpler Birliği başkanı olarak ilk defa bütün kulüp başkanlarımız tek fikir etrafında birleşiyorlar." dedi.
02.08.2021
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Hepimizin bildiği üzere ülke futbolu sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Çok büyük iftira kaybettik 2 sene içinde. Belki de sektör olarak baktığımızda ülkedeki zorluğu en üst seviyede yaşayan ve faaliyetine devam eden tek sektör futbol sektörü oldu. Bütün faaliyetlerin durma noktasına geldiği noktada biz haftada 2-3 maç oynayarak ülke insanını motive eden bir konumdaydık. Bu süreçte ekonomik ve marka değeri anlamda çok şey kaybettik. Eğer bu marka değerini yukarı doğru taşımak istiyorsak, Avrupa'nın büyük liglerinden biri olduğumuzu iddia ediyorsak, bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek hepimizin sorunu. Kulüpler Birliği olarak bütün kulüplerimiz ortak birleştiği nokta var.

"BİZ ARTIK FUTBOLDA ADALET İSTİYORUZ"

Biz artık futbolda adalet istiyoruz, sistem istiyoruz. Kulüpler Birliği başkanı olarak ilk defa bütün kulüp başkanlarımız tek fikir etrafında birleşiyorlar. Aynı iradeyi federasyonumuzdan da görüyoruz. Uzun zamandan beri bağımsızlıkları veya yapısal olarak tartışılan; Tahkim Kurulu, PFDK, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, federasyon yönetim kurulunun değil de genel kurulla değişmesi, bu konuya olan yaklaşımın da en önemli göstergesi oldu" ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL PAYDAŞLAR SIKINTILARDAN AVANTAJ SAĞLIYOR"

VAR'ın standardının belli olmadığını belirten Ağaoğlu, "Hangi pozisyona karışır, hangisine karışmaz. Biz bunların açıklamalarını istiyoruz. Her pozisyona VAR baksın demiyoruz. Adalet ve hakkaniyet bekliyoruz, başka hiçbir şey beklemiyoruz Futbolun finansal paydaşları bu tür sıkıntılar üzerinden kendilerine avantaj sağlıyorlar. Hakemler üzerinden, olmayan seyirci üzerinden, başkan konuşmaları üzerinden... Bunların hepsi bahane gösterilerek finansal ortak sorumluluklarını pazarlık haline getiriyorlar" açıklamasında bulundu.

Son olarak hakemlere seslenen Ağaoğlu, "Sizler bağımsız kurumsunuz. Bağımsız hareket ettiğiniz sürece, hakem olarak adaleti dağıttığınız sürece en büyük destekçiniz biz olacağız. Sizler haksız bir şekilde eleştirildiğinizde de emin olun onun cevabını biz vereceğiz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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