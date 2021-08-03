03 Ağustos 2021, Salı

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Trabzonspor'da Caleb Ekuban Genoa'ya transfer oluyor! Sözleşmesini uzatmamıştı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve 6 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da, bir de ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer Caleb Ekuban için İtalyan kulübü Genoa ile anlaşma sağladı ve transferin kısa sürede açıklanmasın bekleniyor. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor 1 yıl sözleşmesi kalan Ekuban'a yeni mukavele teklif etti ancak oyuncu bunu kabul etmedi. Rakamsal olarak pek istenilen fiyatlar olmasa da, sözleşmesini uzatmayan Ekuban için yönetim kurulu böyle bir karar aldı." dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
03.08.2021
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