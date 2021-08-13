Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Simon Deli'nin menajerine sert tepki! Transfer askıya alındı

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programında Trabzonspor'un transfer gündemini yorumladı. Sel, "Trabzonspor, stoper ve orta saha transferi yapacak. Stoper bölgesinde Simon Deli için çok ciddi mesafe katetilmişti. Ancak oyuncunun menajeri, Trabzonspor'dan aldığı teklifi farklı kulüplere de sundu. Bordo mavililer de bu duruma çok sert tepki gösterdi. Transferin askıya alındığını söyleyebiliriz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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