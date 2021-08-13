Molde 4-5 Trabzonspor UEFA Konferans Ligi maçı özeti izle (MAÇ VE PENALTILAR SONUCU) | Trabzonspor Roma ile eşleşti

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında 3-3'ün rövanşında Molde ile normal süresi ve uzatmaların 1-1 bittiği maçta rakibini penaltıların ardından 5-4 mağlup ederek Roma ile eşleşti. (TS spor haberleri)

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