01 Mart 2021, Pazartesi

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Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri: Selahattin Kınalı'dan olay sözler: Maalesef saygın hakemlerimiz yok

Son dakika Trabzonspor-Fenerbahçe haberleri: A Spor yorumcusu Selahattin Kınalı, 'Sabah Sporu' programında Trabzonspor-Fenerbahçe maçı hakkında çok sert ifadelerde bulundu. Kınalı, "Türk futbolundaki hakemler futbolun merkezi olan İstanbul'un emrindedir. Maalesef saygın hakemlerimiz yok. Baskıyı kaldıramıyorlar." dedi. (TS - FB haberleri)
01.03.2021
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