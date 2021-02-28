Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Valencia'nın Bakasetas'a müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor'un deneyimli yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bakasetas'a yapılan müdahaleyi yorumladı. Bordo mavililerin penaltı beklediği pozisyonu, net penaltı olarak yorumlayan Toroğlu, "Utanın. Bunlar hakem falan değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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