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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Fenerbahçe maçında Valencia'nın Bakasetas'a müdahalesi penaltı mı? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor'un deneyimli yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor Fenerbahçe maçında Bakasetas'a yapılan müdahaleyi yorumladı. Bordo mavililerin penaltı beklediği pozisyonu, net penaltı olarak yorumlayan Toroğlu, "Utanın. Bunlar hakem falan değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
28.02.2021
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