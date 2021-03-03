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Trabzonspor Kasımpaşa maçı için İstanbul'a geldi

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor, bu maç için İstanbul'a geldi. Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür kafilede yer almazken, burnu kırılan Vitor Hugo ise kafilede kendisine yer buldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
03.03.2021
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