Son dakika spor haberi: UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor Molde karşısında nasıl oynamalı? Usta isim canlı yayında anlattı...

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde A Spor yorumcusu ve teknik direktör Mahmut Alpaslan bordo mavililerin oyun sistemi hakkında konuştu. Alpaslan, "Fırtına'nın karşısında 90 dakika mücadele eden ve pes etmeyen bir takım var. Trabzonspor'un oyun hakimiyetini eline alması gerekiyor. Bunun için de önde baskıyı sürekli yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

ABONE OL