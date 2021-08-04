04 Ağustos 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Koita Molde maçı kadrosunda olmayacak
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. "Ekuban'ın ayrılma zamanlaması yanlış oldu" diyen Avcı, Koita'nın maç kadrosunda olmayacağını da sözlerine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
04.08.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- F.Bahçe'de flaş gelişme! Kiev maçının kadrosuna alınmadı
- Galatasaray'dan Tanganga İçin Resmi Teklif! Emre Kaplan Transferin Detaylarını Açıkladı! / A Spor
- Berna Gözbaşı açıkladı! Doğan Alemdar İstanbul'a mı transfer oluyor?
- Reha Kapsal:"Fenerbahçe Üçlü Savunmaya Alternatif Dörtlü Savunmayıda Denemeli" / A Spor
- Berna Gözbaşı'dan Mensah itirafı! Galatasaray...
- F.Bahçe'de 2 futbolcu daha kadro dışı bırakıldı!
- Flaş transfer iddiası! "Falcao bir takımla anlaştı ama..."
- UEFA'nın kararı ne? G.Saray cephesinden Oğulcan açıklaması!
- Berna Gözbaşı'dan Mensah itirafı! Galatasaray...
EN YENİLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası