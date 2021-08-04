Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Koita Molde maçı kadrosunda olmayacak

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. "Ekuban'ın ayrılma zamanlaması yanlış oldu" diyen Avcı, Koita'nın maç kadrosunda olmayacağını da sözlerine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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