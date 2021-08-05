06 Ağustos 2021, Cuma
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Trabzonspor Molde maçı maçı öncesi Erling Moe: İlk maçta Trabzonspor favori
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Molde teknik direktörü Erling Moe açıklamalarda bulundu. Moe, "İlk maçta ev sahibi takım favori gözüküyor. Rakamlara baktığımız zaman Trabzonspor'un büyük takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Trabzonspor'dan daha fazla maç oynamamız avantaj olabilir ama bunu söylemek doğru olmaz. Trabzonspor çok iyi hazırlandı. Futbol ailesi olarak, taraftarların önünde oynamayı çok özledik. Futbol, taraftarlarla güzel." (TS spor haberleri)
05.08.2021
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