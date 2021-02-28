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Son dakika haberleri: Abdullah Avcı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Basit bir hatayla kaybettik"

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Avcı, maçı basit bir hata nedeniyle kaybettiklerini söyledi.
28.02.2021
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