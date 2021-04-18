18 Nisan 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! Trabzonspor gelecek sezon Djaniny ile yola devam edecek mi?
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, son haftalarda galibiyete hasret kaldı. A Spor muhabirlerinden Yunus Emre Sel, bordo mavili takımda yaşananları anlattı. Fırtına'da Djaniny'nin performansı tartışılırken, tenik heyetin golcü oyuncu ile gelecek sezon da devam etmesini istediğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
18.04.2021
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