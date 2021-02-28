Son dakika spor haberi: Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı yorum! "Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Yılmaz, mücadelenin son dakikasında Enner Valencia'nın Anastasios Bakasetas'a yaptığı müdahaleyle ilgili "Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı. İlla kan mı çıkması lazım?" ifadelerini kullandı.

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