09 Temmuz 2019, Salı

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Roma Abdülkadir Ömür'ün peşinde

Avrupa devlerini peşinden koşturan ​Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldızı Abdülkadir Ömür için İtalyan ekibi Roma'nın devreye girdiği iddia edildi.
09.07.2019

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