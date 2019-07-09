09 Temmuz 2019, Salı
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Donis Avdijaj resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor, Kosovalı kanat oyuncusu Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzaladı.
09.07.2019
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